Örtü yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Burunca Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Bu arada Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen de bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yangında, yaklaşık 3 hektarlık orman örtüsünün zarar gördüğü belirtildi.