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Örtü yangınları ile ilgili Valilik'ten bir açıklama daha geldi

Trabzon'da 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada dün akşamdan bu yana çıkan yangınlardan 30'nun söndürüldüğü 7'sinin ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

24.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:37
'da 11 ayrı ilçede 37 ayrı noktada dün akşamdan bu yana çıkan yangınlardan 30'nun söndürüldüğü 7'sinin ise söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Trabzon Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "İlimizin 11 ayrı ilçesindeki 37 noktada dünden bu yana farklı zamanlarda çıkan örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin toplam 93 araç ve 450 personeliyle müdahale edilmiştir. Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçemizdeki 7 noktada da söndürme çalışmaları halen devam etmektedir. Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Söz konusu yangınların mevsim itibariyle bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmekle birlikte gerekli inceleme ve araştırma devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Örtü yangınları ile ilgili Valilik'ten bir açıklama daha geldi

Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA


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