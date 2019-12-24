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Örtü yangınları Rize'de de başladı

Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Giresun, Ordu ve Artvin'in ardından bugün de Rize'de örtü yangını yaşandı.

24.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:14 Örtü yangınları Rize'de de başladı
Doğu Karadeniz bölgesinde Trabzon, Giresun, Ordu ve 'in ardından bugün de 'de örtü yangını yaşandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi eski Armutluk Köyü'ne bağlı Şaşkeni bölgesinde çıkan örtü yangını rüzgarın da etkisi ile yayılırken, araç ulaşımının zor ve arazinin engebeli olmasından dolayı yangına müdahale edilemiyor. Yangının çıkmasının ardından Ardeşen Belediyesi yaptığı anonsla vatandaşları yangın bölgesine giderek yangına müdahalede bulunmasını istedi.

Tunca Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz yangın sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Aytemiz "Tunca Şaşkeni mevkinde çıkan yangın sebebi ile tüm vatandaşlarımızın yanına kazma kürek alarak yangın bölgesine gelmelerini bekliyoruz lütfen duyarlı olalım bölge halkıma duyurulur" İfadelerini kullandı.

Ardeşen Eski Armutluk Köyü Şaşkeni bölgesinde çıkan yangına müdahale edilemiyor. Yangına müdahale etmek için Kaçkar Bölge İtfaiye'nin yanı sıra Orman işletme Şefliği ile Tunca Belediyesi ekipleri olay yerine gitti. Ancak yangın bölgesine araçların gitmesinin çok zor olmasından dolayı müdahale edilemediği öğrenildi. - RİZE

Artvin, Rize, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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