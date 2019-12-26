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Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu

Giresun'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

26.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:56 Örtü yangınlarına neden olan 5 kişi hakkında suç duyurusu
'da, örtü yangınlarına neden olduğu belirlenen 5 kişi hakkında Giresun Orman Bölge Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Merkez ve 6 ilçede 22-24 tarihleri arasında meydana gelen 15 örtü yangınının çıkış nedenlerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmalar devam ediyor.
Araştırmaları tamamlanan yangınlardan beşinin insan kaynaklı olduğu tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler hakkında Orman Bölge Müdürlüğünce, cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Giresun, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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