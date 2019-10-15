Haberler » 3. Sayfa » Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildiANTALYA - Antalya'da örtüaltı üretim yapılan bir seraya yapılan baskında salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök hint keneviri ele geçirildi.

15.10.2019 17:20
Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını
Serada salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök kenevir ele geçirildi
ANTALYA - Antalya'da örtüaltı üretim yapılan bir seraya yapılan baskında salatalıkların arasına ekilmiş bin 260 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Antalya'nın Aksu ilçesi Gökdere mahallesinde ikamet eden Recep Karabulut isimli şahsın serasında yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde bilgi alındı. Hareketi geçen ekipler tarafından şüpheli şahsın evinde, serasında ve eklentilerinde yapılan aramada 2 dönüm cam serada bulunan salatalıklar içerisinde boyları 20 santim ile 70 santim arasında değişen bin 260 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alındı.
Örtüaltı kaçak hint kenevirine jandarma baskını

Jandarma, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:14 Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
19:09 Elazığ'da fabrika yangını söndürüldü
19:08 Bursa'da terör propagandasına 6 gözaltı
19:05 Barış Pınarı Harekatı'na Ülkücü öğrencilerden destek yürüyüşü
19:06 Rasulayn'daki terör hedefleri Çok Namlulu Roketatarlar ile vuruluyor
19:01 İsveçli kadının İstanbul'da sır ölümü: kimliği belli oldu
18:51 Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
15.10.2019 19:17:20