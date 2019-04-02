Oruç Gül Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR GÜLŞEHİR belediye başkan adayı olan Oruç Gül isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Oruç Gül isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız NEVŞEHİR GÜLŞEHİR adayı Oruç Gül kimdir? Bağımsız NEVŞEHİR GÜLŞEHİR adayı Oruç Gül yüzde kaç oy aldı?

Oruç Gül Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR GÜLŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Oruç Gül GÜLŞEHİR ilçesinde % 0,07 oranında oy almıştır. GÜLŞEHİR ilçesinde % 0,07 oranında oy olan Oruç Gül adlı Bağımsız adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

NEVŞEHİR GÜLŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.