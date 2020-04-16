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Oruç kimler tutar? Oruç tutmakla yükümlü olanlar kimler? Oruç kimlere farzdır? Orucun emredildiği bireyler kimler?

Herkes mübarek Ramazan ayının bereket ve feyzinden faydalanmak için büyük bir heyecan duyuyor. Orucun kimlere farz kılındığı merak ediliyor. Oruç kimler tutar? Oruç tutmakla yükümlü olanlar kimler? Oruç kimlere farzdır? Orucun emredildiği bireyler kimler?

16.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:55
Oruç kimler tutar? Oruç tutmakla yükümlü olanlar kimler? Oruç kimlere farzdır? Orucun emredildiği bireyler kimler?

Onbir ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayına tekrardan mutluluğu içerisindeyiz. Kuran-ı Kerim'in indirildiği, insanların sağlık ve afiyet bulduğu bu mübarek ay herkes için hayırlı olsun. İnsanlar orucun kimlere farz kılındığı merak ediliyor. Bizler de bu haberimizde bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

Oruç kimler tutar? Oruç tutmakla yükülmlü olanlar kimler? Oruç kimlere farzdır? Orucun emredildiği bireyler kimler?
Oruç Kimlere Farz

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜDÜR?

İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber?(s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı..." (Bakara,3 2,/183)

Oruç ibadeti kanaatkarlığımızı güçlendirir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Artık israf edemez olur. Allah Resulü'nün "Kanaat bitmeyen bir hazinedir (Beyhakî, "Zühd",2/88)

Etiketler: Kuran-ı Kerim, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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