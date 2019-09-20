Haberler » Güncel » Haber

Oruç reis araştırma gemisine tcg oruçreis fırkateyni refakat ediyor

Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyorAntalya'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat ediyor.

20.09.2019 15:35
Oruç Reis araştırma gemisine TCG Oruçreis Fırkateyni refakat ediyor
Antalya'dan demir alarak Akdeniz'de enerji arama çalışmalarına katılacak 'Oruç Reis' araştırma gemisine, Türk Deniz Kuvvetlerine ait 'TCG Oruçreis' Fırkateyni refakat ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalya'dan demir alarak Doğu Akdeniz'deki planlı sahasına intikal eden Oruç Reis araştırma gemimize, TCG Oruçreis Fırkateynimiz tarafından refakat ediliyor" denildi.
Türkiye'nin milli sismik arama gemisi 'MTA Oruç Reis7, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarını aramak ve çıkarmak üzere görevlendirilen 'Fatih' ve 'Yavuz' sondaj gemileri ile 'Barbaros Hayrettin' Sismik Araştırma Gemisi'ne destek verecek.
Oruç reis araştırma gemisine tcg oruçreis fırkateyni refakat ediyor

Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:05 Yavuz Sultan Selim Han vefatının 499'uncu yıl dönümünde anıldı
16:04 Doğankent'te taşımalı eğitim toplantısı yapıldı
16:04 "Şehirleri çirkinleşmiş bir medeniyet öne çıkamaz"
16:04 Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi kursları tanıtıldı
16:04 TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi
16:04 Başkan Güler'den rektör Akdoğan'a ziyaret
16:04 Sanayi bölgesine silah atölyesi kurmuşlar