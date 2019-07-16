16.07.2019 15:55
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Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz'e gönderilecek

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi Akdeniz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı.


İstanbul DHA - ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Oruç Reis gemisinin Akdeniz'e gideceğini açıkladı.
Dönmez twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017'den bu yana Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz de Marmara'daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz'deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek" dedi

Kaynak: DHA
Fatih Dönmez, Akdeniz, Güncel

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