Haber, Son Dakika, Haberler

Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu

Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman olduDANİMARKA'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen (28), çalışmak için geldiği Antalya'da tanıştığı erkek arkadaşı Mustafa Apılı'nın (26) İslam ile ilgili verdiği bilgiler sonrası il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu.

05.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:24
Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu
DANİMARKA'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen (28), çalışmak için geldiği Antalya'da tanıştığı erkek arkadaşı Mustafa Apılı'nın (26) İslam ile ilgili verdiği bilgiler sonrası il müftülüğünde düzenlenen 'ihtida' töreni ile Müslüman oldu. 'Zehra' adını alan genç kadın, "Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum" dedi.
Danimarka'da yaşayan Malene Goldbaek Jorgersen, turizm sektöründe çalışmak üzere geçen yıl Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Burada rehberlik yapan genç kadın kendisi gibi turizmci Mustafa Apılı ile tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerleten çift, gezmek için Mustafa Apılı'nın memleketi Kayseri'ye geldi. Koronavirüs sonrası Antalya'ya dönemeyen Danimarkalı Malene, Mustafa Apılı'nın ailesi ile birlikte yaşamaya başladı. Bu süreç içerisinde Mustafa Apılı, Malene'ye İslam'ı anlattı. Bu durumdan etkilenen Malene, ramazan ayında oruç tutarak Müslüman olmaya karar verip il müftülüğüne başvurdu. Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven'in katılımıyla Danimarkalı Malene için ihtida töreni düzenlendi. Törende Güven, Danimarkalı kadına önce İslam'ı anlattı. Malene daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu, 'Zehra' adını aldı. Yapılan duanın ardından Malene'ye İngilizce Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye edildi.
'ORUÇ TUTMANIZ ÇOK HOŞUMA GİTTİ'
Müslüman olan Malene, "Oruç tutmanız çok hoşuma gitti. Çünkü siz fakirleri çok iyi anlayabiliyorsunuz. O benim çok hoşuma gitti. Danimarka'dayken ben kendimden başka kimseyi düşünmüyordum. Burada oruç tutunca aç ve susuz insanların halini daha iyi anlıyorum" dedi.
Müftü Güven ise, ihtida merasiminin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Buradaki Müslümanların diyaloglarından ibadetlerinden etkilenerek Müslüman olma isteğini bizlere bildirdiler. Bizler de bu durum karşısında mutlu olduk. Kayseri'deki 5 yıllık müftlülük süremde 30'uncu ihtida törenim oldu" diye konuştu. Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Elon Musk’ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu Haberler
Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim sosyal medyada gündem oldu
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Ömer Döngeloğlu’nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
11 Mayıs’ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Meteoroloji’den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı
Haberler››Güncel››Oruç tutan Danimarkalı Malene, Müslüman oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: BDDK bankaların yurtdışı bankalarla yapacağı TL işlemlerini sınırlandırdı - Haber 00:36: Manisa'da bir mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı - Haber 00:25: Denizli'de karantina süresi sona eren 349 kişi, evlerine uğurlandı - Haber 00:24: Aysima'ya polisten 'doğum günü' sürprizi - Haber 00:20: THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı - Haber 00:01: Koronavirüs anketinde AVM'lerin açılması vatandaşlardan destek görmedi - Haber 23:14: Meteoroloji'den 15 kentimiz için ani sel ve su baskını uyarısı - Haber 18:35: İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi - Haberler 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 10:39: Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? - Haberler