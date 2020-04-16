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Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyeti nasıl yapılır? Oruç niyeti nedir? Oruç tutmadan önce niyet etmek nedir? Oruç niyeti!

Mübarek Ramazanı ayı yaklaştı. Oruç tutacak olan vatandaşlarımız için en çok merak edilen ve tartışılan meselelerden biri olan oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyeti nedir? gibi soruları yanıtladık.

16.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:14
Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyeti nasıl yapılır? Oruç niyeti nedir? Oruç tutmadan önce niyet etmek nedir? Oruç niyeti!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bu mübarek ayın bereketinden ve sıhatinden istifade etmek isteyenler farz ibadet olan orucu yerine getirecekler. Oruç tutmak ve oruca niyet etmek ile ilgili merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yanıtladık.

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Oruca nasıl niyet edilir? Oruç niyeti nasıl yapılır? Oruç niyeti nedir? Oruç tutmadan önce niyet etmek nedir? Oruç niyeti!
ORUCA NİYET ETMEK

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

Etiketler: Kalben, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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