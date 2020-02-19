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Örülen duvarlarda kullanılan tarihi eserler kurtarılmayı bekliyor

Tokat'ta tarihi Sulusokak Çarşısı etrafında bulunan terk edilmiş haldeki eski evlerin duvarlarında kullanılan kabartma taş eserler, bölgede uygulanması planlanan kentsel dönüşümle birlikte kurtarılmayı bekliyor.

19.02.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:34Örülen duvarlarda kullanılan tarihi eserler kurtarılmayı bekliyor
'ta tarihi Sulusokak Çarşısı etrafında bulunan terk edilmiş haldeki eski evlerin duvarlarında kullanılan kabartma taş eserler, bölgede uygulanması planlanan kentsel dönüşümle birlikte kurtarılmayı bekliyor.

Tokat'ta kent merkezinde bulunan Cemalettin Mahallesindeki Çoksular Sokağındaki 60-70 yıllık eski evlerin duvarları, üzerinde Ermenice kabartma yazılar bulunan tarihi eserlerle örüldü. Süre içerisinde birkaç kez el değiştiren evin mevcut sahipleri de şehirden ayrılınca, ev atıl bir durumda beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Tokat'ta uygulanmaya başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarına bölge de dahil edildi. Mahalle sakinleri yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında evlerin yapımında kullanılmış tarihi eserlerin de koruma altına alınmasını istiyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Dağdeviren, kendi bildi bileli bu eserlerin duvarlarda olduğunu söyleyerek; "Bu bina yapıldı yapılalı taşlarımız var. Ama tarihi özellikleri nedir bilmiyoruz. Bölgemiz kentsel dönüşüm bölgesi. Yapılacak çalışmalar sonrasında bu eserlerin de değerlendirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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