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Örümcek Adam da 'evden' çalışıyor

Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts paylaştığı fotoğrafla (Spider-Man: Work From Home) evden çalışmaya destek verdi.

20.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:14
Örümcek Adam da 'evden' çalışıyor

Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts paylaştığı fotoğrafla (Spider-Man: Work From Home) evden çalışmaya destek verdi. Örümcek Adam'ı evde masa başında gösteren fotoğrafı paylaşan Watts, "Güvende kalın" dedi.

Dünya genelinde devam eden koronavirüs salgını sebebiyle evden çalışmayı destekleyen mesajlar paylaşılıyor. Örümcek Adam filmlerinin yönetmeni Jon Watts, Örümcek Adam'ın evde masa başında çalışırken gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak "Güvende kalın" mesajı verdi.Üstünde 'Work From Home' (Evden çalış) yazan fotoğraf, yönetmenin daha önce çektiği Örümcek Adam Eve Dönüş ve Evden Uzakta filmlerinin ismiyle uyumlu olması nedeniyle ilk başta bazı hayranlar tarafından Örümcek Adam 3'ün film afişi sanıldı. Kısa sürede yönetmenin esprili bir şekilde evden çalışmayı desteklemek için yayınladığı anlaşıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

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