"Örümcek Adam" depremzede çocukları eğlendirdi

ELAZIĞ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardında Antalya 'dan gelen Burak Soylu (27), "Örümcek Adam" kostümüyle yaptığı gösterilerle depremzede çocukları eğlendiriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için Elazığ Belediyesi'nin desteği ile kente gelen Burak Soylu, depremzede çocuklarla buluştu. "Örümcek Adam" kostümü giyen Soylu, çadır kent, okullar ve konteyner kenti gezerek çocuklara çeşitli gösteriler düzenliyor. Televizyondan tanıdıkları süper kahramanı canlandıran Soylu'yu karşılarında gören Tevfik Yaramanoğlu İlkokulu öğrencileri, düzenlenen gösteri ile doyasıya eğlendi. Okulun öğrencilerinden Ayşe Bircan Çetin, "Ben Örümcek Adam'ı çok seviyorum, hep televizyonda izlemiştim onu ama bugün okulumuza geldi onu ilk defa canlı olarak gördüm çok mutluyum" dedi.

Öğrencilerden Eslem Naz Tunç ise çok eğlendiğini ifade ederek, "Örümcek Adam'ı hep televizyonlarda görmüştüm. Teşekkür ederim geldiği için. Beraber oyunlar oynadık" diye konuştu