12 Kasım 2018, 23:51
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Örümcek Adam ve X-Men Gibi Çizgi Romanların Yaratıcısı Stan Lee 95 Yaşında Hayatını Kaybetti…

Örümcek adam, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel çizgi romanlarının karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.

Örümcek adam, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel çizgi romanlarının karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti. Lee'nin yardımcısı Dawn Mille, ünlü çizerin Los Angeles'ta hayata veda ettiğini doğruladı



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12 Kasım 2018 Pazartesi 23:51