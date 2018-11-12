Örümcek Adam ve X-Men Gibi Çizgi Romanların Yaratıcısı Stan Lee 95 Yaşında Hayatını Kaybetti…

Örümcek adam, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil, Hulk ve Iron Man gibi Marvel çizgi romanlarının karakterlerinin yaratıcısı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti. Lee'nin yardımcısı Dawn Mille, ünlü çizerin Los Angeles'ta hayata veda ettiğini doğruladı<br><br>…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Forumcek-adam-ve-x-men-gibi-cizgi-romanlarin-yaraticis-stan-lee-95-yasinda-hayatin-kaybetti&redir_token=dh0hhl3EMpKeIH4C35B7nilYcxZ8MTU0MjE0MjIzM0AxNTQyMDU1ODMz&v=3eS-xwG-xtU&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F12%2Forumcek-adam-ve-x-men-gibi-cizgi-romanlarin-yaraticis-stan-lee-95-yasinda-hayatin-kaybetti&redir_token=dh0hhl3EMpKeIH4C35B7nilYcxZ8MTU0MjE0MjIzM0AxNTQyMDU1ODMz&v=3eS-xwG-xtU&event=video_description' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCJKJldHdz94CFQ404AodRCUCTSj4HUjVjfuN8Niv8t0B' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/12/oru...</a>