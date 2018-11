En Çok Satan Romanın Sinema Uyarlaması: "Örümcek Ağındaki Kız"

30 Kasım'da Sinemalarda.

Stieg Larsson'un olağanüstü popüler, karanlık, çarpık, intikam güdümlü siber gerilim üçlemesi Millennium'un ve beğeni toplamış dört sinema uyarlamasının hiddetli yıldızı, bağımsız hacker Lisbeth Salander modern bir kahramanda ihtiyacımız olan her şeye sahip: Akıllı, pratik zekalı, iblislerin güdümünde ama onların kalıplarına girmeyen ve gerek istismarcı erkekleri gerek karşısına çıkmaya cesaret edecek kadar aptal olan herkesi alaşağı etmeye hayli yeterli bir "evrene- karşı-ben" tavrında...

Şimdi, yüksek oktanlı gerilim "ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ"da, serinin hayranları –21. yüzyılın kurgu dünyasının en özgün ve girift adalet savaşçısı olan- uyumsuz ve aykırı Lisbeth Salander'in bugüne kadarki en tehlikeli ve kişisel açıdan en aydınlatıcı mücadelesini konu alan yepyeni bir macera deneyimleyecekler: Bir bilim insanı kendi çalışmasını Amerikalılardan çalması için onu tutunca, Lisbeth kendini karanlık ve şiddet dolu bir entrika ağının içine çekilmiş bulur. Gizemli güçler elindeki verileri alır, dairesini ateşe verir ve onu ölüme terk ederler. Lisbeth beklenmedik bir müttefik olarak onun yanında yer alan eski dostu gazeteci Mikael Blomkvist'le birlikte, kendisine saldıranları bulmak, bilim insanının küçük oğlunu korumak ve kendinden çalınanı geri almak üzere tekinsiz bir yolculuğa çıkmak zorundadır. Çember daralırken, Lisbeth kendi gizemli geçmişinin gölgelerinde daha da derinlere çekilir.

Lisbeth Salander'le kapışmak dünyanın kötülerinin kendi aldıkları bir risktir. Fakat yeni tür –sessiz ve kırılgan- bir kahramana ihtiyacı olanlar için, her zamankinden çok muhtaç olduğumuz, doğrucu, uçuk kaçık bir asidir o.

2016 yılının çıkış yapan gerilimi "Don't Breathe"le yeteneğini kanıtlayan Fede Alvarez'in yönettiği filmde, sıradışı adalet savaşçısı Lisbeth Salander'i "The Crown"ın Emmy ve Altın Küre ödüllü yıldızı Claire Foy canlandırıyor.

Claire Foy'a eşlik eden oyuncular şöyle: Mikael Blomkvist rolünde Sverrir Gudnason (Borg McEnroe), Ed Needham rolünde Lakeith Stanfield (Get Out), Camilla Salander rolünde Sylvia Hoeks (Blade Runner), Frans Balder rolünde Stephen Merchant (Logan), Jan Holster rolünde Claes Bang (The Square), August Balder rolünde Christopher Convery, Erika Berger rolünde Vicki Krieps (Phantom Thread), Plague rolünde Cameron Britton (Mindhunter) ve Gabriella Grane rolünde Synnøve Macody Lund (Headhunters).

Stieg Larsson'un başlattığı, David Lagercrantz'in devam ettirdiği dünya çapında bir edebi fenomen olan Millennium serisinin bu yeni filminin prodüksiyonu Ocak 2018'de Berlin'de başladı, Nisan ayında Stockholm'de son erdi. Senaryoyu David Lagercrantz imzalı, dünya çapında en çok satan romana dayanarak Jay Basu, Fede Alvarez ve Steven Knight kaleme aldılar. Scott Rudin, Eli Bush, Ole Søndberg, Søren Stærmose, Berna Levin, Amy Pascal ve Elizabeth Cantillon da serinin yeni filminin yapımcılığını gerçekleştirdiler.

"ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ" bu en çok satan seride birinci uyarlaması İngilizce olan ilk film. Önceki kitaplar İsveççe filmler olarak uyarlanmıştı; "Ejderha Dövmeli Kız/ The Girl with the Dragon Tattoo" ise İsveç filminin yeniden yapımıydı. Söz konusu film büyük beğeni kazanarak, dünya çapında 230 milyon doların üzerinde hasılat yapmıştı.

Millennium serisinin bir sonraki kitabı The Girl Who Takes an Eye for an Eye'ı geliştirme sürecinde olan Columbia Pictures, gelecekteki tüm Millennium serisi kitapların haklarını elinde bulundurmaktadır. Millennium serisi ilk çıkışından bu yana, dört kitabıyla 86 milyon satan, dünya çapında bir hittir.

Columbia Pictures ve Metro Goldwyn Mayer Pictures, Regency Enterprises işbirliğiyle, bir Scott Rudin-Yellow Bird-Pascal Pictures-Cantillon Company yapımı olan Fede Alvarez filmi "ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ"ı sunar. Başrollerini Starring Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks ve Stephen Merchant'ın paylaştığı filmi Fede Alvarez yönetti.Filmin yapımcılığını Scott Rudin, Eli Bush, Ole Søndberg, Søren Stærmose, Berna Levin, Amy Pascal ve Elizabeth Cantillon; yönetici yapımcılığını ise Arnon Milchan, Robert J. Dohrmann, David Fincher, Line Winther Skyum Funch, Johannes Jensen ve Anni Faurbye Fernandez üstlendi. "ÖRÜMCEK AĞINDAKİ KIZ"ın senaryosu Jay Basu, Fede Alvarez ve Steven Knight'ın, aynı adlı roman ise David Lagercrantz'in kaleminden çıktı. Filmdeki karakterlerin yaratıcısı olan Stieg Larsson'un Millennium serisi ilk olarak Norstedts tarafından yayımlandı. Filmin görüntü yönetimi S.C.U.'dan Pedro Luque Briozzo, yapım tasarımı Eve Stewart, kurgusu ACE'den Tatiana S. Riegel, kostüm tasarımı Carlos Rosario, müziği ise Roque Baños'un imzasını taşıyor...(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)