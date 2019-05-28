28.05.2019 17:18
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Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı!

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

İbrahim Tatlıses'in bir döneme damga vuran programı İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI

Oryantal Asena'nın programdan ayrılmasıyla İbo Show'daki yerini alan Oryantal Didem, sosyal medyada çok konuşuldu. Didem'in o zamanlarda dikkat çekmesinin en büyük nedenlerinden biri, oryantali modernleştiren bambaşka bir havasının olmasıydı. Şovuna gelecek misafirlerine doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye eden Didem yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

CANLI YAYINDA ALDIĞI ÇİRKİN TEKLİFİ ANLATMIŞTI

Sunucuların 'Mesleğinde yaşadığın zorluklar var mı?' sorusu üzerine açıklama yapan Didem,aldığı çirkin teklifi şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil. Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben menajerimi aramalarını istedim. Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler.

"SÜİT ODADA DANS ETMEMİ İSTEDİ"

Çok zengin yabancı bir beyefendi varmış, gözükmek istemiyormuş. Süit oda kiralamış orada benim dans etmemi ve danstan sonra gidip onunla sohbet edip yemek yememi istiyormuş.

"ODADA SADECE İKİMİZ OLACAKMIŞIZ"

Bana parayla ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını odaya ne asistan, ne menajer kimsenin girmeyeceğini söylediler. Süitte özel dans edecekmişim. Ben tabi ki de böyle bir şeyi kabul etmedim."

Oryantal Didem yıllar içerisindeki değişimiyle görenleri şaşırttı! İbrahim Tatlıses, didem kınalı, Magazin


YORUMLAR (15)
KAREKTERLİ: ibo ilacini vazla vermis
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MÜLTECİ: hayırlı işler
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ZAZA: Hay Senin Yalanını Sevsinler, koşa koşa gidersin. . Alayınız : PARAGÖZ.
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BU NE LA: Şişme kadına dönmüş
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BERKAY: İşi bitti güzellik kalmadı folloş oldu, dikkat çekmeye çalışıyor belki saf, kadın hastası bir sponsor çıkar diye
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