Oryantasyon Programı Atatürk Üniversitesi'nde başladı

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen, 2019-2020 Oryantasyon Programı, 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen açılış programıyla başladı.Öğrencilerin akademik çalışmalara ve kampüs hayatına uyumlarını kolaylaştırmak, üniversitenin yapısı ile olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak ve alışma sürecini hızlandırmak amacıyla fakülte ve yüksekokullara kayıt yaptıran yeni öğrencilere yönelik uyum ve eğitim semineri düzenlenmeye başlandı.Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ortaöğretimden yükseköğretim programlarına sorunsuz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlamak ve kampüste yaşam, eğitim, ulaşım, beslenme, barınma, sağlık, spor vb. konularda detaylı bir şekilde bilgilendirilmek amacıyla düzenlenen açılış programına; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı , Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Rektör Yardımcıları, üniversite genel sekreteri, fakülte dekanları, daire başkanları, araştırma merkezi müdürleri ile üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.Kadim topraklar üzerinde kurulmuş, sırtını bin yılı aşkın bir ilim mirasına yaslanmış, yıllar içinde kendi geleneğini oluşturmuş ve kurumsallaşmasını tamamlamış olan Atatürk Üniversitesinin yeni eğitim-öğretim yılına, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umutlarla başladığını vurgulayan Rektör Çomaklı, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi:"Köklü Cumhuriyetimizin büyük ve önemli projelerinden biri olan, geleneğini kendi öz değerleri ile kuran Üniversitemiz, bir yandan taşıdığı değerlere ve geleneklere sahip çıkarken diğer yandan kendini yenilemeye devam ediyor. Akademik başarılarınıza destek olacak sosyal, kültürel, sportif yaşamı daima teşvik ediyoruz. Sizlere bunun için gerekli bütün imkanları tanıyacağız. Sizlerin sosyal gelişimlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, yeteneklerinizi fark etmenize geliştirmenize imkan tanıyacak kariyer, sanat ve bilim kulüpleri gibi 104 öğrenci kulübü mevcut. Eğitim süreci ve sosyal, entelektüel gelişiminizi sağlıklı bir biçimde planlayabilmeniz için öncelikle zamanı etkin kullanmayı öğrenmelisiniz.""Öğrencilerimizin hayata her açıdan daha iyi hazırlanmaları için büyük çaba harcamaktayız"Öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak ve kampüs hayatına hızla adapte olmalarını sağlamak amacıyla bu ve benzeri etkinlikleri önemsediklerini belirten Rektör Çomaklı, kendilerine aile ortamı sunmak için her türlü imkanı değerlendirdiklerinin altını çizdi.Her bir öğrenciyle yakından ilgilenmeye hazır olduğunu dile getiren Çomaklı, "Burada bir öğrencim mağdur olursa bu beni incitir. Bizler, üniversitemiz bünyesinde eğitim gören siz öğrencilerimizin hayata her açıdan daha iyi hazırlanmaları için büyük çaba harcamaktayız. Sizler de asıl görevinizin eğitim öğretim olduğunu unutmamalısınız. Bitireceğiniz bölüm ve programlarla ilgili olarak eğitim sürecinizi en iyi şekilde tamamlamak, geleceğiniz için büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.Geleceğin teminatı olan öğrencilerin Türkiye'nin bağımsız, yerli ve milli teknolojik hamlesine ciddi destek sağlayacağına yürekten inandığını ifade eden Rektör Çomaklı konuşmasını şu şekilde tamamladı:"Üniversitemizin tüm birimlerinin, milletimizin değerlerine sahip çıkan, inancından güç alan, dünyaya açık, bilimin aydınlattığı yolda yürüyen vatanperver gençleri yetiştirerek ülkemiz için belirlenen 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda çalışacağını bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken, Üniversitemizin, akademisyenleri, idari kadroları ve öğrencileri ile ülkenin geleceğinin inşasında fikirleri ve ürettikleri ile yol gösterici olacakları, ülkemiz geleceği için olağanın ötesinde emek vererek milletimiz, ülkemiz ve devletimizin yarınları için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapıların üretimi için gayretlerimizin devam edeceği bir akademik yıl diliyor, hepinizi sevgi ile kucaklıyorum.""Atatürk Üniversitesi bir fabrika gibi çalışıyor"2019-2020 eğitim ve öğretim yılının Atatürk Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile bünyesine katılan yeni öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Erzurum'da bulunmaktan oldukça mutlu olduğunu ifade etti.Yoğun programına rağmen Erzurum'dan davet gelince iştirak etmenin zorunluluk olduğunu aktaran Gülsevin, medeniyet ve kültür şehri olan Erzurum'un, üniversiteler tarihi açısından yerinin yadsınamaz büyüklükte olduğunu vurguladı. Üniversitenin bölgesi açısından da önemli bir konumda bulunduğunu aktaran TDK Başkanı Prof. Dr. Gülsevin konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Ülkemizin en eski üniversitelerinden Atatürk Üniversitesi aynı zamanda en fazla akademisyen yetiştiren üniversitelerin de başında gelmektedir. Kendinden sonra kurulan üniversitelere öncülük eden ve akademisyen gönderen Atatürk Üniversitesi, bir fabrika gibi çalışıyor. Genç arkadaşlarımız da böyle bir üniversiteye geldikleri bilinciyle eğitimlerine devam ederek kendilerine istikamet olarak bu yolu seçebilirler."Misafirperverliği ve yakın ilgisinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, yeni akademik yılın huzur, mutluluk ve başarı getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.Konuşmaların ardından heyet, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi önünde Rektörlük tarafından öğrencilerin çeşitli konularda bilgi almaları için tanzim edilen stantları ziyaret etti. Etkinlik alanını gezen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, stantlarda yer alan aktivitelere katılım sağladı. Başkan Gülsevin, etkinlik alanında oldukça eğlenceli aktivitelerin bulunduğunu belirterek bu alanın yeni öğrencilerin üniversiteye uyum sürecini hızlandırdığını söyledi.Çeşitli konferansların, panellerin, konser ve etkinliklerin yer aldığı 2019-2020 Oryantasyon Programı üç gün boyunca devam edecek. - ERZURUM