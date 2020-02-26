Haberler » Spor » Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi - Spor

Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi

24 Şubat 2020 tarihinde Beştepeler Mesire Alanında yapılan Oryantiring Analig İl Seçmeleri sona erdi.

26.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:04Oryantiring Analig İl Seçmesi sona erdi
24 Şubat 2020 tarihinde Beştepeler Mesire Alanında yapılan Oryantiring Analig İl Seçmeleri sona erdi.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren zamana karşı yapılan bir olan Oryantiring müsabakalarında sporcular oldukça zor olan parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya mücadele etti. 57 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda derece giren sporcular Osmaniye'de yapılacak olan Analig Grup müsabakalarında ilimizi temsil edecekler. Dereceye giren sporculara madalyaları Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, katılacakları grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:28:58