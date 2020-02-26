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Oryantiring İl Şampiyonası, Tavşanlı'da yapıldı

Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapıldı.

26.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:48Oryantiring İl Şampiyonası, Tavşanlı'da yapıldı
Oryantiring İl Birinciliği müsabakaları, 'nın ilçesinde yapıldı. Tavşanlı ilçesi Dağçeşme ve Mahallesinde okulları adına hedef bulmak için yarışan öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Hedefleri ararken sporcular Mahalleleri de tanıma imkanı buldular.

Yarışma ile ilgili bilgi veren Oryantiring Federasyonu Kütahya İl Temsilcisi Ali Sarı, "15 okuldan 160 sporcunun katılımıyla 2 gün gerçekleştirdiğimiz yarışmamız oldukça güzel geçti. Yarışmaları ile tamamlayan sporcular bundan sonraki bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Yarışmaya iştirak eden tüm okullarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ederken, dereceye giren ekipleri ve sporcuları kutluyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Yüksel Kara'ya, Belediye Başkanı Mustafa Güler, ilçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa'ya, Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Demiralp'e, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca'ya, ayrıca yarışmada büyük bir özveri ile görev alan hakemlerimize de teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı, Kavaklı, Kütahya, Spor

Kaynak: İHA

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