23.06.2019 09:17
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Oryantiring kursunda birincilik Hakkari'nin

Oryantiring kursunda birincilik Hakkari

Erzurum'da düzenlenen Oryantiring Eğitici Eğitimi yarışmasında Hakkari bölgesinden katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan birinci oldu.

Erzurum 'da düzenlenen Oryantiring Eğitici Eğitimi yarışmasında Hakkari bölgesinden katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan birinci oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 177 Nolu Oryantiring Eğitici Eğitimi Kursu'nun açılışı Erzurum'da yapıldı. Türkiye 'nin değişik yerlerinden kursa katılan öğretmenlere 5 gün boyunca eğitim verildi. Kursun ardından yaklaşık 200 öğretmenin katıldığı yarışmada Hakkari bölgesinden eğitimlere katılan sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan, parkuru en kısa sürede bitirerek birinci oldu. Yarışmada birinci gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kılınçarslan, "Oryantiring sporunun Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bütün öğretmenlere tanıtılması bizleri mutlu etti. Daha önce Yüksekova 'da öğrencilerime yaptırıyordum ama bakanlığımızın yürüttüğü çalışmada bulunmak benim için gurur vericiydi. Hakkari bölgesinde bu sporun yaygınlaştırılması için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
Hakkari , Güncel

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