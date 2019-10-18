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Oryantiring yarışması Ormanya'dan start alacak

Kocaeli'de düzenlenecek olan 1. Kademe Oryantiring Yarışması'na bin 122 sporcu ile Ormanya'da başlayacak.

18.10.2019 16:15Oryantiring yarışması Ormanya'dan start alacak
Kocaeli'de düzenlenecek olan 1. Kademe Oryantiring Yarışması'na bin 122 sporcu ile Ormanya'da başlayacak.

Türkiye 1. Kademe Oryantiring Yarışması Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 19 Ekim'de başlıyor. Türkiye'de, 85 kulüp ile birlikte Letonya, Macaristan ve Fransa'dan bin 122 sporcunun 26 kategoride katılacağı yarışlar Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda start alacak. Yarışların ilk etabı ise 19 Ekim'de Kartepe Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda start alacak. İkinci gün farklı bir etapta devam edecek yarışlar Gebze Merkez Kent Meydanı'nda sona erecek. - KOCAELİ

Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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