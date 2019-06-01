Osaka'dan Fransa Açık'a erken veda

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa
Açık'ta (Roland Garros
) tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Naomi Osaka
, üçüncü turda elendi.
Fransa'nın başkenti Paris
'te düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan dünya 1 numarası Japon
Osaka, klasmanda 42. sırada yer alan Çek Katerina Siniakova ile üçüncü turda karşı karşıya geldi.
Suzanne-Lenglen kortunda oynanan ve 77 dakika süren mücadelede 38 basit hata yapan Oskaka'yı Siniakova, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Osaka, 2016 ve 2018'de de turnuvaya 3. turda veda etmişti. Siniakova, dördüncü turda 14 numaralı seribaşı ABD
'li Madison Keys ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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