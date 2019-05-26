OSB Atletikspor Genç Kızlarda Türkiye Finallerine yükseldi

Genç
Kızlar Voleybolda mücadele eden Kayseri OSB
Atletikspor takımı adını Türkiye
Finallerinde son 4 takım arasında yazdırdı. Sivas
'ta 24-26 Mayıs tarihlerinde yapılan yarın final maçlarında Samsun
Büyükşehir Anakentspor'u 3-0 ve Ordu
Çamlıkspor'u 3-2 mağlup eden Mavi-Siyahlı takım adını finale yazdırdı.
Bugün oynadığı final maçında Adana Seyhan Belediyespor
'u 3-0 mağlup etmeyi başaran Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı adını Türkiye Finallerine yazdırarak büyük bir başarıya imza attı.
18-24 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul
'da Türkiye Finallerinde mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor'da hedef kupayı Kayseri'ye getirmek.
Türkiye Finaline yükselmenin çok zor olduğu sistemde Anadolu'dan gelecek 4 takım arasına adını yazdırarak Kayseri Voleybol camiasına ve şehire büyük sevinç yaşattı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA