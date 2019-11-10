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OSB Atletikspor, ilk deplasman maçından galibiyet ile döndü

Türkiye Voleybol 2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta mücadele eden Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü bu sezon çıktığı ilk deplasman maçından galibiyet ile ayrıldı.

10.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:25OSB Atletikspor, ilk deplasman maçından galibiyet ile döndü
2. Lig Kadınlar 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Gençlik Kulübü bu sezon çıktığı ilk deplasman maçından galibiyet ile ayrıldı.

Gaziantep deplasmanında Adamspor ile karşılaşan OSB Atletikspor, baştan sona üstün oynadığı maçta rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı. Kayseri OSB Teknik Koleji GSK;1.sette: 22-25 2.sette: 23-25 3.sette: 25-20 4.sette: 25-16 ve 5.sette: 11-15'e karşı rakibine üstünlük sağlamayı başardı. Ligin ilk maçını kendi evinde 3-0'lık sonuç ile kazanan OSB Atletikspor böylece ligin ikinci haftası sonunda puanını 5'e çıkardı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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