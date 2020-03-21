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OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

21.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:41
OSB Başkan Aslan'dan Miraç Kandili mesajı
Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Miraç Rabbimizin Kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (A.S.M) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür Miraç mucizesi Kur'an-ı Kerimde ayetlerle anlatılmış ve varlığı inkar edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur Bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksaya kadarki safha Kur'an'da şöyle anlatılır: "Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir" (İsra Suresi, 1) Rabbimiz rahmeti bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bu günlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç gecesi Mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Miraç Kandili, OSB, Yaşam

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