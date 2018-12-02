Osb Başkanı Aslan'dan Açıklama

Van Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, "Beyhude, amaçsız ve ütopik maceracıları artık bu halkın gündeminden düşürmemiz lazım" dedi.
Yazılı bir açıklama yayınlayan Memet Aslan, "Van 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Kasım 2018 tarihinde organize sanayi bölgesinde daha önce OSB'nin en üst ve yetkili karar organı olan müteşebbis heyetin almış olduğu bazı kararlar hakkında OSB'ni olağan üstü genel kurul yapması yönünde vermiş olduğu kararın icrası için OSB'miz 1 Aralık
2018 tarihinde OSB Fuar ve Kongre Merkezinde bu spesifik kararları oylamak üzere toplandı. Yaptığımız işlemler hakkında en ufak bir tereddüdümüz yoktu. Tamamen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uygulama yönetmenliği ve OSB mevzuatına uygun bir şekilde uygulanan iş ve işlemlerdi. Alınan bu kararlar tamamen sanayi ve sanayicinin menfaati gözetilerek alınmıştır. Adilane ve şeffaf bir şekilde yapılan işlemlerdi. Üretimi artırmak, istihdam oluşturmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak için yapılan çalışmalardı. Sanayimizdeki ve ilimizdeki kalifiye eleman zarureti göz önünde bulundurularak alınan kararlardı. İlimizin eğitimine ve okullaşmasına nasıl katkı sunarız hesabıyla yapılan iş ve işlemlerdi. Hiçbir zaman bir özel okulda okuma imkanı bulunmayan fakir fukara çocuklarının da özel ve teknik bir okulda okuması için alınan kararlardı. Ülkemizin en genç ve işsiz nüfusuna sahip ilimizin işsiz gençleri iyi bir hayat sürsünler ve düzenli bir işleri olsun, ailelerini geçindirsinler diye alınan kararlardı. Yönetimimiz bu iş ve işlemleri yaparken en üst karar organımız olan müteşebbis heyetimizle sürekli görüşerek, sanayicilerimizle sürekli istişareler yaparak ortak aklın ürünü olarak yapılan çalışmalardır. İlin ve bölgenin ortak menfaatleri göz önünde bulundurularak alınan kararlardır. Yalanlarla, kandırma politikaları ve algı operasyonlarıyla bir yere varılamayacağını biliyorduk. İlimizin ve insanımızın zamanını ve enerjisini boşa harcatmaktan başka bir işe yaramayacağını biliyorduk. Sadece zaman ve enerjiye yazık oldu. Kamuoyu bilmelidir ki gücümüzü, enerjimizi ve zamanımızı eğitime, üretime, büyümeye, kalkınmaya ve istihdam oluşturan projelere harcamalıyız. İl ve ülke ekonomisine nasıl katkı sunarız, milli ve yerli üretimde nasıl söz sahibi oluruz, ihracatımızı nasıl artırırız politikaları gütmemiz lazım. Beyhude, amaçsız ve ütopik maceracıları artık bu halkın gündeminden düşürmemiz lazım. Adaleti, hukuku ve toplumsal refahı gaye edinmemiz kazım. Eğer biz büyümek, güçlenmek ve müreffeh olmak istiyorsak, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamaktan başka şansımızda yok zaten. Sanayicimiz de bunun en güzel örneğini göstermiştir. Birlik demiştir, beraberlik demiştir, eğitim demiştir, üretim demiştir, istihdam demiştir, refah demiştir, hizmet demiştir ve bunu güçlü bir şekilde haykırmıştır. Yalanı, kara propagandayı, iftirayı ve hazımsızlığı elinin tersiyle itmiştir. Yapmış olduğumuz olağan üstü genel kurulda sanayicimiz hakkını hukukunu koruyanlara, kendilerine hizmet edenlere, yüksek bir katılımla şeffaf, net ve güçlü bir destekle 'evet biz sizinle beraberiz ve sizin yanınızdayız' demişlerdir. Sanayici, 'biz bu oyunu bozarız' demiştir ve kararlı bir şekilde bozmuştur. Bizde yönetim olarak diyoruz ki herkesin bir hesabı var, tek sahibimiz Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Her hesabın üstündedir. Yönetimimize güvenen, inanan tüm sanayicilerimize ve bizlere sonsuz desteklerini sunan sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza ve tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Dostlarımız şunu bilsinler ki tek bir duamız var, Rabbim bizi sizlere karşı mahcup etmesin diyoruz" dedi. - VAN
Organize Sanayi Bölgesi,Van,OSB
02 Aralık 2018 Pazar 17:23