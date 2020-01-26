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OSB Başkanı Cengiz Şimşek Açıklaması

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, "Depremin yaralarını sarmak için Sayın Valimiz Davut Gül'ün direktifleriyle üzerimize düşen her türlü göreve hazırız" dedi.

26.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.01.2020 09:41OSB Başkanı Cengiz Şimşek Açıklaması
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek, "Depremin yaralarını sarmak için Sayın Valimiz Davut Gül'ün direktifleriyle üzerimize düşen her türlü göreve hazırız" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Ülke olarak hepimizin başı sağ olsun. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, depremin meydana geldiği bölgedeki tüm vatandaşlarımızın, iş dünyasının, esnafın, tüccarın yanındayız. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ve depremin yol açtığı yaraların sarılması için de Gaziantep Valimiz Davut Gül'ün direktifleriyle üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Yaraları birlikte saralım"

OSB Başkanı Şimşek, açıklamasında şunları söyledi: "Depremler, yeryüzündeki en büyük felaketler arasındadır. Elazığ'da meydana gelen depremde 29 vatandaşımızı kaybettik. Binin üzerinde yaralımız var. Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Devletimizin kurumları, deprem anından itibaren koordinasyon halinde, gerekli adımları atmaktadır. Depremin yol açtığı yaraların daha kısa sürede sarılması için Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi olarak, maddi ve manevi açıdan bize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Ülke olarak birlikte hareket ederek böylesine zor günleri daha kısa zamanda atlatırız." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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