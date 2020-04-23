Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 23 Nisan mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

23.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:51
OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 23 Nisan mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini belirten OSB Başkanı Şimşek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli aşamalarından birisidir. Milletimizin ve özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyduğu güvenin göstergesidir. Sevgili çocukların bu güveni boşa çıkartmayarak, ülkemizi müreffeh medeniyetler seviyesine çıkaracağına, Cumhuriyetimizi nice 100 yıllar boyu yaşatacağınıza kuşkumuz yoktur. Her yıl büyük meydanlarda coşkulu ve kalabalık törenlerle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ne yazık ki bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. 23 Nisan'da her evin bir bayram yeri olacağına inancım tamdır. Gelecek yıllarda daha coşkulu 23 Nisan törenleri için bugün evde kalmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Cengiz Şimşek, 23 Nisan, OSB, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood’lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı Haberler
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 milyon dolar yaptı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Haberler
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 23 Nisan mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: Husumetlisine silahla saldırdı - Haber 12:14: Yaani 23 Nisan'ı unutmadı - Haber 12:14: İlkokul öğrencilerinden video konferanslı 23 Nisan kutlaması - Haber 12:14: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Ramazan ayı mesajı - Haber 12:14: Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Erzincan'da görsel şölen sunuyor - Haber 11:21: Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var - Haber 10:58: Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak - Ekonomi 09:57: İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu - Haberler 09:27: Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı - Haberler 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber