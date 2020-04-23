OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten 23 Nisan mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'nin, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edildiğini belirten OSB Başkanı Şimşek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli aşamalarından birisidir. Milletimizin ve özellikle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyduğu güvenin göstergesidir. Sevgili çocukların bu güveni boşa çıkartmayarak, ülkemizi müreffeh medeniyetler seviyesine çıkaracağına, Cumhuriyetimizi nice 100 yıllar boyu yaşatacağınıza kuşkumuz yoktur. Her yıl büyük meydanlarda coşkulu ve kalabalık törenlerle kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ne yazık ki bu yıl korona virüs salgını nedeniyle evlerimizde kutlayacağız. 23 Nisan'da her evin bir bayram yeri olacağına inancım tamdır. Gelecek yıllarda daha coşkulu 23 Nisan törenleri için bugün evde kalmamız gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP