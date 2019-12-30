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OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

30.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40 OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nursaçan, mesajında, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sanayicilere kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Hep beraber hizmet çıtasını daha da yükselteceklerini vurgulayan Nursaçan, Türkiye ideali için her türlü fedakarlığı gösteren sanayicilerle, girişimcilerle ve tüccarlarla gurur duyulması gerektiğini kaydetti.
Nursaçan, ayrıca yeni yılın tüm dünya için barış, huzur, mutluluk, güven ve istikrar getirmesi dileğinde bulundu.

Kayseri, OSB, Güncel

Kaynak: AA

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