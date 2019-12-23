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OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

23.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:57 OSB Başkanı Şimşek'ten 25 Aralık Kutlama mesajı
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Şimşek, mesajında, Antep Savunmasının, atalarımızdan kalan en kıymetli miraslardan biri olduğunu söyledi. Antep Savunmasının, milletimizin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü ve vatan topraklarının tehlikeye girmesi halinde vereceği mücadelenin boyutunu göstermesi bakımından büyük önem taşıdığını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve coşku ile kutluyoruz. Antepliler, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, o günün koşullarına göre en modern silahlara sahip düşman kuvvetlerini 11 ay boyunca şehre sokmadılar ve adeta bir kahramanlık destanı yazdılar. Anteplilerin yazdığı bu destan, Milli Mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Milli Mücadelenin öncü şehri olan Gaziantep, bugün de sanayideki başarıları ile ülkemize öncülük etmektedir. Bugün Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de bir gurur kaynağıdır. Dördüncü Sanayi Devriminin yaşandığı günümüzde ileri teknoloji takip etmek, sanayi tesislerimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve katma değeri yüksek ürünlere yönelerek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak biz Gaziantepli sanayicilerin öncelikleridir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anarım." - GAZİANTEP

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Cengiz Şimşek, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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