Haberler » Güncel » OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi - Haber

OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi

Elazığ Belediyesi tarafından Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki yollarda, bakım-onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

19.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15OSB'DE yollar bakım ve onarımdan geçirildi

ekonomisinin önemli unsurları arasında yer alan ve Kekliktepe mevkiinde faaliyet gösteren Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan ve ağır tonajlı araçların kullanımı sonucu yıpranan yollarda, Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım-onarım ve asfalt çalışması gerçekleştirildi.

TUNÇ'TAN BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI'NA TEŞEKKÜR

Elazığ Hayvan Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tunç, Elazığ Belediyesi ekiplerince alanda gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.


Organize Sanayi Bölgesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20 Mersinli temizlik işçisi sosyal medyayı salladı - Haber
13:20 Petrol şirketi Chevron'un işçileri Nijerya'da grev başlattı - Haber
13:18 Başkentte otobüs sürücülerine kişisel gelişim eğitimi - Haber
13:15 Şehir, Gazi Yarı Maratonu'na hazır - Haber
13:14 OSB MYO yeni binasında eğitimde - Haber
13:11 Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı: İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46 Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:17 Prof. Dr. Seyyal Ak: İnsanlara ve diğer hayvanlara da bulaşabilir - Haber
11:42 Son dakika: Büyükada'da 'at vebası' sonrası adaya hayvan giriş çıkışı yasaklandı - Haber
10:19 Zayıflamak için gittiği merkezde, bacakları yandı - Haber
19.12.2019 13:21:38