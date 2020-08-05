OSB'deki yangın, doğal gaz dağıtım istasyonuna sıçramadan söndürüldü

BURDUR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kalan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede doğal gaz ana dağıtım istasyonuna sıçramadan söndürüldü.

Burdur Organize Sanayi Bölgesi Doğal Gaz Ana Dağıtım İstasyonu'nun alt kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, dağıtım istasyonu yakınlarına kadar ulaştı. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 arazözle müdahale ederek, yangını ana vanalara ulaşmadan söndürdü. Dağıtım istasyonunun yan tarafında bulunan fabrikanın işçileri de sondajdan çektikleri suyu yanan alana tutarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.