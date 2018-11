Osb'den Byükşehire Teşekkür

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54



17 Kasım 2018 Cumartesi 16:54

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in gerçekleştirdiği görsel brifinge bu kez OSB Yönetim Kurulu üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Başkan Çelik, yapılan yatırımların bir bölümünü katılımcılarla gezerek bilgiler verdi ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Asri Mezarlık önünde başlayacak olan görsel brifing öncesinde cenazeleri için mezarlığa gelenlere taziyede bulundu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan, yönetim kurulu üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı görsel brifingin ilk durağı Asri Mezarlık içindeki Orgeneral Hulusi Akar Camii oldu. Cami hakkında katılımcıları bilgilendiren Başkan Çelik, mezarlıkta yaptıkları hizmetleri de anlatarak dinimize yakışır bir şekilde temiz ve düzenli bir mezarlık yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, "Hedefimiz önümüzdeki yıl İldem, Argıncık ve Erkilet mezarlıklarını da bu hale getirmek" dedi. Görsel brifing öncesi cenazesi olan bir aileyi ziyaret ettiğini de hatırlatan Başkan Çelik, "İstanbul'dan gelen aile İstanbul'da bile böyle hizmet olmadığını söyledi" diye konuştu. Görsel brifing sırasında Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki 3,5 senenin bilançosunu çıkardıklarında hep iyi neticeler çıktığını ifade eden Başkan Çelik, bu 3,5 senede ülkemizde ve ülkemiz dışında yatırımları engelleyecek bir çok olumsuzluk yaşanmasına rağmen gece gündüz çalıştıklarını ve her zaman daha iyi neler yapabilirizin kaygısında olduklarını belirtti. Özellikle ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla herkesin artık çok daha kısa sürede evinden işine gitmeye başladığını ifade eden Çelik, "Herkesin cebine en az yarım saat koyduk. Şehrimizi başka şehirlerle mukayese edilmeyecek şekilde düzgün, rahat ve yeşil bir şehir haline getirdik" dedi.Katlı kavşak ve yolları yaparken yan yollar vasıtasıyla ulaşımı kesmeden yatırımları yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, 50 yerde noktasal bazda çözümler getirerek trafiği daha akıcı hale getirdiklerini kaydetti. Kayseri'deki 4 katlı kavşağa 3,5 yılda 14 katlı kavşak daha eklediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Kayseri'de trafik ışıkları çok şeklinde eleştiriler vardı. Yaptığımız çalışmalarla 56 ışığı kaldırdık" diye konuştu. Kısa ve orta vadeli bu çözümlerin yanı sıra uzun vadeli çözümler için büyük bulvarlar yaptıklarını da dile getiren Çelik, katılımcılara bunlardan biri olan Bekir Yıldız Bulvarını gösterdi ve çok hızlı bir şekilde şehre önemli bir bulvar kazandırdıklarını söyledi. Görsel brifing sırasında Sanayi Odası Katlı Kavşağı üzerinden geçerken yolları gösteren Başkan Çelik, dünyada pek çok yerde bulunmayan bir güzelliğin ortaya çıktığını belirtti. Başkan Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin son durumunu da göstererek bilgiler verdi ve normal süresinden çok daha hızlı ilerlediklerini kaydetti. Çelik, Sahabiye için hala temel atma töreni dahi yapmadıklarını da hatırlattı. Görsel brifing kapsamında daha sonra Kocasinan Bulvarı'na çıkıldı ve katlı kavşaklardan geçildi. Başkan Çelik, Sivas Caddesi'nden Talas'a dönüşte yapılan kavşak düzenlemesini de gösterdi.Brifing sırasında bir açıklama yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Başkan Çelik'in üç yıl içinde OSB trafiğini kolaylaştırmak için her şeyi yaptığını ifade ederek "Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Brifing Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile devam etti. Bulvarın eski Tavlusun Caddesi bölümünde 124 gecekonduyu rızaen anlaşarak ev sahipleri ile birlikte yıktıklarını ifade eden Başkan Çelik, Farabi Caddesi'ni Hulusi Akar Bulvarı'na bağlamak için de 30'dan fazla gecekonduyu yıktıklarını söyledi. Farabi Caddesi'ni 400 metresi Askeriye içinden tünelden geçilerek Talas Yoluna bağlayacaklarını vurgulayan Başkan Çelik, yakında konuyla ilgili protokol yapacaklarını kaydetti. Başkan Çelik, Kartal Kavşağı'ndan geçişte Talas Caddesi'nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlantısını beş şeride çıkararak buradaki sorunu çözdüklerini de belirtti.Görsel brifing Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi ile devam etti. Başkan Çelik, Meslek Akademisini konuklarıyla birlikte gezdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan bu yapılan işin takdire şayan olduğunu belirtti. Başkan Mustafa Çelik de "Sanayici eleman ararken birçok gencimizin işsiz gezmesinin kaygısını yaşıyoruz. Bu yüzden bu tesisi yaptık" diye konuştu. Brifing kapsamında daha sonra Talas Sosyal Yaşam Merkezi gezildi. Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki birimleri sanayicilerle birlikte gezen Başkan Çelik, Genç KAYMEK kurslarını da ziyaret etti ve Genç KAYMEK öğrencileriyle fotoğraf çektirdi. OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas, "Yapılanları görünce Kayserili olarak gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Başkanımız sağ olsun her konuda kolejimize destek verdi. Şu anda Türkiye'nin en saygın okullarından birisiyiz ve şu anda benzerimiz yok. Türkiye'de hiçbir okulda olmayan şekilde Başkanımız kütüphane yaptı" dedi ve kütüphaneye kitap ve okul bahçesine spor alanları talebinde bulundu. Başkan Mustafa Çelik de gençliğe destek olacak bu tür çalışmalara her zaman destek vereceklerini kaydetti. Katılımcılardan bir diğeri de "Yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Biz şehirde yaşadığımız için farkında değiliz; ama gelen misafirlerimiz her geldiklerinde gelişmeleri görüyorlar. Katkılarınız için teşekkür ederiz" diye konuştu.Görsel brifing sonunda bir değerlendirme yapan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, yapılanlar için teşekkür ederek, "Şahsım ve arkadaşlarım adına gurur duydum. Başkanımız takdire şayan ve güzel hizmetler yaptı. Allah'tan bu hizmetleri artırarak devam ettirmesini diliyorum. Hakikaten Avrupa'nın bile örnek alacağı bir şehrimiz var. Allah emeklerinizi zayi etmesin" dedi. - KAYSERİ