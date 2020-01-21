OSB "İl İstihdam Kurulu" toplantısı yapıldı

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen "İl İstihdam Kurulu" toplantısında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, dağınık şekilde üretim yapan esnafı temelini atacakları 2 milyon 500 bin metrekarelik Küçük Sanayi Sitesi'ne taşıyacaklarını ve bu alanda bulunan işletmelerin 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.



2019 iş gücü piyasası ve istihdam analizlerinin değerlendirilmesinin yapıldığı, istihdamın kalıcı olması için atılması gereken adımların masaya yatırıldığı "İl İstihdam Kurulu" toplantısı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya Güzeloğlu'nun yanı sıra OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve üyeler, DTSO ile DESOB yetkilileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve iş adamları katıldı. Toplantı İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç'un 2019'un değerlendirilmesi ve 2020 hedeflerini belirleyen sunumuyla başladı.



"İstihdam birincil hedefimizdir"



Yapılan sunumun ardından konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, istihdamın Cumhurbaşkanı ve kendilerinin birinci hedefi olduğunu belirterek, istihdamın il genelinde ele alınması ve tüm kesimlerle ortak stratejik bir anlayışla meseleye yaklaşılması gerektiğini ifade etti. Sadece bir kurum ile istihdamı kalıcı kılmanın mümkün olmadığını belirten Vali Güzeloğlu, bunun için istihdam üretenlerin kucaklanması gerektiğini söyledi. Vali Güzeloğlu, göreve başladıkları 3 yıl önce bu doğrultuda stratejik bir bakış açısını bütün kurumlar merkezi veya ekonomik ve sosyal sivil ve özel bir bütünlük içerisinde ele alınması ortak hedeflerin belirlenerek bu hedeflere doğru kararlı sağlıklı ve istikrarlı adımlar atılması çalışmalarını başlattıklarını aktardı.



"Silvan projesiyle 300 bin kişi iş sahibi olacak"



Diyarbakır'ın kalkınma alanında en önemsedikleri başlığın tarım olduğuna vurgu yapan Güzeloğlu, çeşitli tarım ürünlerinde Diyarbakır'ın ilk sıralarda bulunduğunu aktardı. GAP'tan sonra en büyük projenin Silvan'da gerçekleştirildiğini belirten Güzeloğlu, Silvan projesiyle 8 baraj ve 23 sulama kanalının 235 bin hektar alanı suyla buluşturacağını ve 300 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını ifade etti. Bismil ve Silvan'da sanayi alt yapı tanzim çalışmalarının sürdüğüne değinen Güzeloğlu, üretilen tarım ürünlerinin markalı ürünlere dönüştürülmesi gerektiğini iletti. Silvan projesinin 2023 hedeflerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Güzeloğlu, projenin hayata geçmesiyle dışarıdan iş gücü alımlarının başlayacağını söyledi.



"Lojistik merkezi ile Diyarbakır dünyaya açılacak"



Kent için önemli ve hayati derecede olan İhtisas Organize Bölgesi'nin kurulması için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürdüklerine dikkat çeken Güzeloğlu, bu alanın hizmete girmesiyle 7-8 bin kişiye istihdam sağlanacağını ve Diyarbakır'ın pamuğa dayalı tekstil üretim merkezi olacağını ifade etti. Bir diğer istihdam artılarının da Lojistik Organize Bölgesi olduğunu hatırlatan Vali Güzeloğlu, 2 milyon 300 bin metrekarelik merkezde Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi'nin fuar ve sergi merkeziyle ilgili çalışma yürüteceğini vurgulayan Vali Güzeloğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak projelerimizin arasında bu bağlamda yer alan bir büyük fuar ve sergi merkezi bununla ilgili doğrudan transfer edilecek ve yılın 12 ayı açık olacak bir ihrac ürünleri sergisi. Bunlar lojistik merkezinin tamamlayıcı unsurları ve yatırımlarıdır. Bölgesel ölçekte Ortadoğu ve Körfezler bir anlamda oradan Afrika'ya açılımı Diyarbakır Türkiye için kapısı ve bağlantısıdır. Bunu doğru yönettiğimiz zaman tarihten gelen birikimi zenginliği dinamikleriyle Diyarbakır lojistiğin taşıyıcı bir merkezi olmasının yanı sıra ve istihdam alanında da yine en az lojistikte de inşallah 10 bin kişiye varan bir istihdam beklentimiz karşılanacaktır" diye konuştu.



"2 milyon 500 bin metrekarelik Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini atacağız"



2'inici Organize Sanayi Bölgesi'ni 2020'de hizmete açacaklarını dile getiren Vali Güzeloğlu, "Yeni OSB'nin Diyarbakır'ı üretim merkezi konumuna getirip istihdam piyasasına ciddi katkılar sunacaktır. Esnafın şehir içerisindeki dağınık alanlarda yaptığı üretimlerin toplu bir alanda Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesine taşınması önemlidir. Bu konuda her açıdan ve her boyutta olduğu gibi bir işbirliği içerisinde Esnaf Odaları birliğimizle, Ticaret Sanayi odamızda tam bir zaten işbirliği içerisindeyiz. Çok geniş 2,5 milyon metrekarelik bir alanda bunu daha da büyütmenin çabası içerisindeyiz. Diyarbakır'ın önümüzdeki 50 yılına hizmet edecek Küçük sanayi sitelerinin temelini oluşturuyoruz. Sosyal donatım alanları sağlık alanları eğitim kurumları iş verimini sağlayacak merkezler şüphesiz mesleki teknik eleman yetiştirecek bunu sağlayacak bunu sunacak okullar bu sitede olacak. Bu alana geçişle birlikte 5 bine yakın ek istihdamı orada sağlamış olacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla projelendirme çalışmalarında bu konunun hem takipçisiyiz hem de yakın bir izleyicisiz" dedi.



"Turizm alanında önemli çalışmalara imza atacağız"



2020 hedeflerinde çağrı merkezleri ve turizm yatırımlarının önemine değinen Vali Güzeloğlu, ^"Özellikle genç ve beyaz yakalı istihdamında çağrı merkezlerinin önemli bir yer sahip burada minimum 3 bin kişinin istihdam edilecek. 100 yakın sektörü besleyen ve kenti dünyaya tanıtan turizm alanında bir dizi çalışmalar bulunuyor. Bu çalışmaların istihdam piyasasına doğrudan katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



"Büyükşehir Belediyesi istihdam için firmalarla işbirliği yapacak"



İş arayanların iş sağlayanlarla buluşmasında en büyük engelin aranan nitelikte, donanımda istihdam piyasasında bulunamaması olduğuna dikkat çeken Vali Güzeloğlu şöyle konuştu:



"Özellikle sanayi üretiminden başlayarak sanayi kollarında bu anlamda doğrudan gerekli olan tüm başlıklarda iş gücü piyasasındaki iş arayanların eğitimi de en önemli konuların başında gelmektedir. Bunu sağlamak için İŞKUR'un mesleki eğitim ve iş başı eğitim programları var. Ama ne yazık ki çok yeterli olmuyor. Eğitim kurumların bu anlamda ihtiyaca göre dönüşümü 2020 Diyarbakır hedeflerinden biridir. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğüyle tematik liselerde bireyler yetiştirilecek. Üniversitenin mesleki eğitim de gerek fakültelerinde gerekse meslek yüksek okullarında Diyarbakır iş piyasasının talebi doğrultusunda bölüm ve okulların açılması. Tüm bunlarla birlikte mezun olmuş kişilere yönelik meslek edindirme kurslarının açılması. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak DİSMEK programlarını başlattık. DİSMEK kursları yaklaşık 150 başlıktan oluşuyor. DİSMEK reel olarak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu konularda düzenlenecek. Bu konuda OSB ve firmalarla iş birliği yapılarak istedikleri alanlarla ilgili elemanların yetiştirilmesi için yoğun bir çaba gerçekleştirilecektir"



İl İstihdam Kurulu toplantısı, 2019'da istihdama katkı sağlayan firmalara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA