Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor

Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor.

10.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:57
OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor

Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor. Taleplerini dilekçelerle EPDK'ya bildiren OSB yönetimleri, hesaplama yönteminin geçici olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OSB, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı Ekonomi
Berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt Ekonomi
Koronavirüs salgını kripto paraların önünü açar mı? Uzman isimden merak edilen soruyu yanıt
Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Haberler ›› Ekonomi ››OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

05:02: Ücretsiz izin düzenlemesine işverenden destek, işçi endişeli - Ekonomi 05:02: Virüs salgını gıda dışında tüm sektörleri vurdu! - Ekonomi 05:02: IMF alerjimizden vazgeçelim - Ekonomi 04:57: OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor - Ekonomi 04:52: Artan talep Yayla Agro’yu kesintisiz üretime geçirdi - Ekonomi 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 16:53: Bakan Albayrak'tan heyecanlandıran sözler: Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz - Ekonomi