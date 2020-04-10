OSB’ler enerji hesabında model değişikliği istiyor

Organize sanayi bölgeleri, yaşanan kriz ortamında, enerjiye ilişkin faturaların taahhüt edilen değil, gerçekte tüketilen bedeller üzerinden hesaplanmasını talep ediyor. Taleplerini dilekçelerle EPDK'ya bildiren OSB yönetimleri, hesaplama yönteminin geçici olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com