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OSB'ler için düzenleme

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

06.08.2019 10:24 OSB'ler için düzenleme
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üye sayısının 15'e çıkarılması ile OSB'lerin üst kuruluşta temsil sayıları artırıldı.
OSB'lerde verilen hizmetlere yönelik uygulanacak gecikme faizinde (zammı) tek tip uygulamaya geçilmiş olup, gecikme zammı olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu'nda belirtilen oran baz alınarak uygulamada birlik sağlandı.
OSB'lerde yer alan tesislerin sadece çatı ve cephelerinde güneş panelleri kurulmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Genel kurul toplantıları için toplantı yeter sayısına yönelik düzenlemeye gidildi.

OSB, Ekonomi

Kaynak: AA

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