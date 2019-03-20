Osb'lerin Sorunları Çözülecek"

AK Parti Uşak
Belediye Başkanı Mehmet Çakın
, kentteki organize sanayi bölgelerinin yaşadığı sorunları bildiğini belirterek, göreve geldiğinde bu sorunları çözeceğini söyledi.
Çakın, partililerle birlikte Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesini (UKDOSB) ziyaret etti.
UKDOSB Yönetim Kurulu İbrahim Karahallı
'dan bölgeyle ilgili bilgi alan Çakın, yaptığı konuşmada kentteki organize sanayi bölgelerinin sorunlarını bildiğini söyledi.
Göreve geldiğinde organize sanayi bölgelerinin sorunlarını çözeceğini belirten Mehmet Çakın, şunları kaydetti:
"UKDOSB'de faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünü yakından tanıyoruz. Bölgemizdeki istihdamın ve üretimin artması için neler yapılması gerektiğini biliyoruz ve bu konuda mevcut yönetimin yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Amacımız ilimizin sanayisinin ve diğer sektörlerinin gelişmesini sağlamak ve bu sayede istihdamı artırmak. Uşak üreten ve elde ettiği değeri ihraç eden bir şehir. Her iki organize sanayimizde de çarkların sorunsuz bir şekilde dönmesi ve işletmelerimizin ekonomiye can vermesi için, göreve geldiğimizde belediyecilik noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapacağız."
Toplantıda iş adamları, yerel yönetimden bekledikleri çalışmalarla ilgili konuşma yaptı.
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Kaynak: AA