Haberler » Spor » OSB Teknik Gençlik Spor'un rakibi Hatay - Spor

OSB Teknik Gençlik Spor'un rakibi Hatay

Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ligin üçüncü haftasında sahasında ve taraftarı önünde Hatay Doğuş Okullarını konuk edecek.

13.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:27OSB Teknik Gençlik Spor'un rakibi Hatay
OSB Teknik Gençlik Kulübü ligin üçüncü haftasında sahasında ve taraftarı önünde Doğuş Okullarını konuk edecek.

Voleybol 2.Lig Kadınlar 6. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi OSB Teknik Gençlikspor yoluna kayıpsız devam ediyor. Oynadığı ilk iki maçını kayıpsız geçen Mavi-Beyazlılar sahasında oynayacağı Hatay Doğuş Okulları maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenörler Seher Şahin ve Harun Şahin nezaretinde hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdüren Mavi-Beyazlılarda eksik oyuncu bulunmuyor.

Pazar günü Kayseri OSB Spor Salonunda oynanacak olan Kayseri OSB Teknik Gençlik Spor Kulübü ile Hatay Doğuş Okulları karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Hatay, OSB, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:35 Türk antrenör gözünü çifte dünya şampiyonluğuna dikti
12:35 Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak
12:32 Gaziantep'te 518 okula spor malzemesi
12:32 A Milli Kadın Basketbol Takımı Sırbistan'a gitti
12:26 Ülküspor ilk devreyi lider kapatmak istiyor
12:29 Arsenal, Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istiyor
12:24 NBA'de Türk derbisini Furkan Korkmaz kazandı
12:03 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile
11:58 Fenerbahçe Pedro için harekete geçti! Comolli menajeriyle görüştü
10:32 Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 12:42:39