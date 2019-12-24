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OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk yarıyı lider tamamladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamladı.

24.12.2019 08:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:03 OSB Teknik Koleji Atletikspor ilk yarıyı lider tamamladı
OSB Teknik Koleji Atletikspor 2.Lig 6.Grubu namağlup lider olarak tamamladı.

Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta yenilgisiz zirvede yer alan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ilk yarısında oynadığı bütün maçlarını kazandı. Rakipleri karşısında oynadığı etkili oyunlar ile ligin ilk yarısını 20 puanla zirvede tamamlayan Mavi-Beyazlılar en yakın rakibi olan Antakya Belediyespor'un 3 puan önünde yer alıyor. OSB Teknik Koleji Atletikspor oynadığı 7 maçın 5'ini set vermeden 3-0 kazandı, 1 maçını ise 3-2 kazanırken, 1 maçını ise 3-1 kazandı.

Antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin yönetiminde ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen OSB Teknik Koleji Atletikspor, ligin ikinci yarısında da aynı performansı devam ettirerek hedefine ulaşmak istiyor.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı ligin ikinci yarısının ilk maçında 05 Ocak 2020 Pazar günü deplasmanda Gaziantep ekibi Zeugma takımı ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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