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OSB Teknik Koleji Atletikspor Kaptanı Beyza: "Emeğimizin karşılığını aldık"

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor voleybol takımı kaptanı Beyza Dursun, zorlu bir maratonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

28.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:14
OSB Teknik Koleji Atletikspor Kaptanı Beyza:
Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor voleybol takımı kaptanı Beyza Dursun, zorlu bir maratonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor voleybol takımı kaptanı Beyza Dursun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır OSB Teknik Koleji takımının bir parçasıyım. Başarılı sonuçlar aile olmanın bir sonucu. Duygularım tarif edilemez, sezon boyu çok yorulduk, emeklerimiz karşılıksız kalmadı, çok mutluyuz. Bizi hiçbir maçımızda yalnız bırakmadıkları için taraftarımıza teşekkür ederiz, onlara önümüzdeki sezon, birbirinden çekişmeli maçlar izleteceğimiz için heyecanlıyım. İnşallah 1.Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Kaptan Beyza, Covid-19 virüs salgını ile ilgili olarak da; "Salgından ötürü rahatsızlanan ve hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım kara bulutlar dağılır ve hayat normal akışına döner" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: voleybol, Kayseri, OSB, Spor

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