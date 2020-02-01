OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yaralarımızı birlikte saracağız

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesi Elazığ 'da yaptığı incelemede, "Yaralarımızı millet olarak birlikte saracağız" dedi.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, beraberindeki heyetle birlikte deprem bölgesi Elazığ'da geldi. Buruda çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunan Memiş Kütükcü, deprem yaralarının millet olarak birlikte sarılacağı mesajını verdi. Kütükcü, şunları söyledi: