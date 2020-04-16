OSBÜK Başkanı Kütükcü: Yeni düzenlemeler OSB'lerin rekabet gücünü artıracak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSBÜK'ün talepleri arasında yer alan emsal artışı, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB ) katılımcısının kendi ihtiyacı için elektrik üretim tesisi kurabilmesi gibi pek çok yeni düzenleme getiren yönetmeliğin OSB'lerin rekabet gücünü artıracağını söyledi.

Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye 'de sanayi üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştirdiği belirterek, OSB'lerin sorunlarını çözmeye yönelik atılmış her adımın son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Kütükcü, "OSBÜK olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliğine katkıda bulunmak üzere sunduğumuz rapordaki taleplerimizin karşılanması son derece memnuniyet verici. Her zaman olduğu gibi, bu yönetmelik değişikliğinde de üretimin, organize sanayi bölgelerimizin taleplerini karşılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyorum." dedi.

"SANAYİCİLERİMİZ YATIRIMLARINA DAHA FAZLA YER AYIRABİLECEK"

Kütükcü, tüm dünyanın koronavirüs (Covit-19) ile mücadele ettiği bu dönemde Türkiye'nin sanayi üretimini güçlendirecek önemli kararlar aldığını vurgulayarak "Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni OSB yönetmeliğine göre, OSB'lerimizde sanayi parsellerinde emsal, taleplerimiz doğrultusunda yüzde 1'e çıktı. Organize sanayi bölgelerimiz, imar planı tadilatı yaparak yüzde 10 karşılığını ayırmak suretiyle emsali yüzde 1'e çıkarabilir. Böylece sanayicilerimiz yatırımlarına daha fazla yer ayırabilecekler" diye konuştu.

"YÖNETMELİK SANAYİCİLERİMİZİ RAHATLATACAK"

Daha önce çatı ve cephe uygulaması ile sınırlanan OSB'lerde güneş enerjisi santrali kurulmasına dair yeni düzenlemeler de yapıldığını hatırlatan Kütükcü, şunları söyledi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile OSB'de yer alan sanayi ve hizmet destek parselinin boş kalan kısımlarında katılımcının kendi ihtiyacı için gerekli olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurabilmesine imkan tanındı. Ayrıca yeni yönetmelikte, arsa tahsisinin iadesi veya iptali halinde katılımcıya iade edilecek tutarın, güncel parsel tahsis bedelinin üzerinde olamayacağı kuralı getirilmesi de sanayicilerimizin kaynaklarının daha etkin kullanılması açısından son derece yerinde bir karar olmuştur. Bunlarla birlikte camiamızın taleplerini dikkate alarak sanayicilerimizi rahatlatacak pek çok yeni düzenlemeyi içeren yönetmeliğin hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA

- Ankara