OSBÜK, ilk bölge toplantısında Marmara'daki OSB'lerle buluşacak

TÜRKİYE'nin 7 bölgesindeki tüm OSB'lerle bir araya gelen OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu), Temmuz ayında yapılan 17. Olağan Genel Kurulun ardından ilk bölge toplantısında Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerle buluşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, OSBÜK yönetim kurulu ile Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı, 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek OSBÜK Marmara Bölge Toplantısına; Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 11 şehirdeki 91 OSB'den katılım olması bekleniyor.