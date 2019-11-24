Haberler » Ekonomi » OSBÜK, ilk bölge toplantısında Marmara'daki OSB'lerle buluşacak - Ekonomi

OSBÜK, ilk bölge toplantısında Marmara'daki OSB'lerle buluşacak

TÜRKİYE'nin 7 bölgesindeki tüm OSB'lerle bir araya gelen OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu), Temmuz ayında yapılan 17. Olağan Genel Kurulun ardından ilk bölge toplantısında Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerle buluşacak.

24.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:27OSBÜK, ilk bölge toplantısında Marmara'daki OSB'lerle buluşacak

TÜRKİYE'nin 7 bölgesindeki tüm OSB'lerle bir araya gelen OSBÜK (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu), Temmuz ayında yapılan 17. Olağan Genel Kurulun ardından ilk bölge toplantısında Bölgesi'ndeki OSB'lerle buluşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yöneticileri, OSBÜK yönetim kurulu ile Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı, 29 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda gerçekleştirilecek OSBÜK Marmara Bölge Toplantısına; Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ olmak üzere 11 şehirdeki 91 OSB'den katılım olması bekleniyor.



Marmara Bölgesi, Marmara, OSB, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:34 Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
12:29 Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
12:24 TESK'ten "alışveriş çılgınlığı" uyarısı
12:24 Türkiye'nin "gözünü" ASELSAN açacak
11:55 Bursa iş dünyasına Portekiz'den yatırım daveti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
20:17 Ticaret Bakanlığı "yanıltıcı" indirim kampanyaları için uyardı
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
24.11.2019 12:37:04