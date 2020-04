OSBÜK'ten "Kovid-19 tedbirleri alınarak üretime devam edilsin" çağrısı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında organize sanayi bölgelerinde (OSB) alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem." ifadesini kullandı.Kütükcü yaptığı yazılı açıklamada, 80 şehirdeki 335 organize sanayi bölgesine gereken tüm tedbirleri alarak üretime devam etmeleri çağrısında bulundu.Kovid-19'la mücadele sürecinde önceliklerinin çalışanların sağlığını ve iş yerlerini korumak olduğuna dikkati çeken Kütükcü, "OSB camiası olarak devletimizin belirlediği hijyen kuralları başta olmak üzere, tüm tedbirlere en üst düzeyde uyarak üretim hayatımızı sürdürmeliyiz. Tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiyem." değerlendirmesinde bulundu.Kütükcü, Kovid-19'un OSB'lerde yayılmasını önlemek için her gün yeni tedbirler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Devletimizin ilan ettiği tüm tedbirlere eksiksiz uymak, çalışanlarımız ve işletmelerimiz için hayati öneme sahip. OSB'ler olarak Türkiye'deki sanayi üretiminin yüzde 33'ünü temsil ediyoruz. 2 milyon insana doğrudan istihdam sağlayan, ülkemizin planlı sanayi üretim alanları organize sanayi bölgeleri olarak, bu konuda da Türkiye'ye örnek olma zamanı. İnanıyorum ki, bu süreci de tedbiri elden bırakmadan üreterek, birlikte aşacağız."

Kaynak: AA