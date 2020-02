OSBÜK'ten OSB'lere "Türk bayrağı asın" çağrısı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, bugünün her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlere vefa günü olduğunu belirterek, ülkedeki tüm organize sanayi bölgelerini (OSB), binalarını Türk bayraklarıyla donatmaya çağırdı.

Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlere işaret ederek, günün ay yıldızlı bayrak etrafında kenetlenme günü olduğunu bildirdi.

Ülkedeki 334 OSB'ye Türk bayrağı asılması çağrısında bulunduklarını belirten Kütükcü, şunları kaydetti:

"Bugün, hepimiz için ay yıldızlı bayrağımızın etrafında kenetlenme, her zamankinden daha güçlü sarılma, birlik ve beraberlik içinde şehitlerimize vefa günüdür. OSB'ler olarak her zaman olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin yanında olmaya, milletimizle birlikte omuz omuza durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm OSB'lerimizi Türk bayraklarıyla donatarak, aynı şuur ve ruhta buluşmaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun."

Kaynak: AA