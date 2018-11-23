Osbük ve Tim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

23 Kasım 2018 Cuma 14:28



23 Kasım 2018 Cuma 14:28

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında OSB'lerin ülke ekonomisine katkısını ve ihracatını artırmak amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından imzalanan protokol ile OSBÜK ve TİM, ihracatı geliştirmeden ürün yerlileştirmeye, yurt içi ve yurt dışında ortak organizasyonlar düzenlemeden bilgi paylaşımına değin pek çok alanda ortak çalışmalar yapacak.Türkiye İhracatçılar Meclisinde düzenlenen imza töreninde konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin Türkiye ekonomisinin atardamarı olduğunun altını çizerek, "OSB'lerimiz şu anda 80 şehirde ülkemizin üretimini, istihdamını ve ihracatını sırtlayan önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Biz de OSBÜK olarak bu gücü sürekli olarak geliştirmeye, camiamızın ülke ekonomisine katkısını artırmaya çalışıyoruz. İnşallah TİM'le imzaladığımız protokol de bu sürece önemli katkılar verecek" dedi.TİM Başkanı İsmail Gülle ise, Türkiye'nin planlı sanayi alanları olan OSB'lerin ülke için son derece önemli olduğunu vurguladı. Gülle, imzalanan protokolün memnuniyet verici olduğunu da ifade ederek, hayırlı olmasını diledi."Pek çok alanda işbirliği yapılacak"OSBÜK ve TİM arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre taraflar ihracatı geliştirme, yatırımı güçlendirme alanında işletmelerinin desteklenmesi için işbirliği geliştirecek. TİM ve OSBÜK'ün projeleri ve muhtemel işbirliği alanlarında bilgi alışverişi yapılacak. TİM ve OSBÜK ortaklığında yurt içi ve yurt dışında muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla işbirlikleri geliştirilecek. Sanayi bölgeleri ve ürün yerelleştirme alanındaki projelerin uygulanması durumunda karşılıklı metodolojik destek sağlanarak, ekonomik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılacak.Protokol imza törenine OSBÜK Başkanı Yardımcıları Bekir Sütcü ve Ali Bahar, Yönetim Kurulu üyeleri Sabri Tekli, Adem Ceylan, Ömer Ünsal, Mustafa Yağlı ile Denetim Kurulu üyeleri Nihat Tunalı ve Ulvi Sakarya katıldı. - ANKARA