91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu

91'inci Oscar Ödülleri töreni sona erdi. Yılın en iyi filmi 'Green Book' olurken 'En İyi Yönetmen' Oscar'ını 'Roma'nın yönetmeni Alfonso Cuarón aldı. 'En İyi Kadın Oyuncu' Olivia Colman, 'En İyi Erkek Oyuncu' ise Rami Malek seçildi.

Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde ödüller dağıtılıyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreninin öne çıkan filmleri 10'ar dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' ile 'The Favourite' oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. 30 yıldır ilk kez sunucusuz yapılan Oscar töreninde En İyi Film ödülü favori gösterilen Bohemian Rhapsody ya da Roma'ya değil, sürpriz bir şekilde Green Book'a verildi.

İşte Oscar 2019 ödüllerini kazananlar...

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU: Regina King - If Beale Street Could Talk

EN İYİ BELGESEL: Free Solo

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ: Vice

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI: Black Panther

EN İYİ PRODÜKSİYON DİZAYNI: Black Panther

EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ): Roma

EN İYİ SES EFEKTİ: Bohemian Rhapsody

EN İYİ SES KURGUSU: Bohemian Rhapsody

EN İYİ YABANCI DİLDE FİLM: Roma

EN İYİ KURGU: Bohemian Rhapsody

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Mahershala Ali

2017'de 'Ay Işığı' filmindeki rolüyle Oscar kazanan ilk Müslüman olan Mahershala Ali, iki yıl aradan sonra bu ödüle bu kez 'Yeşil Rehber' ile layık görüldü.

EN İYİ ANİMASYON FİLM: Spider-Man: Into the Spider-Verse

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM: Bao

EN İYİ KISA BELGESEL: Period. End Of Sentence

EN İYİ GÖRSEL EFEKT: First Man

EN İYİ KISA FİLM: Skin

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO: Green Book

EN İYİ UYARLAMA SENARYO: BlacKkKlansman

EN İYİ FİLM MÜZİKLERİ: Black Panther

EN İYİ FİLM ŞARKISI: Shallow (Lady Gaga)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Rami Malek (Bohemian Rhapsody )

EN İYİ KADIN OYUNCU : Olivia Colman (The Favourite)

EN İYİ YÖNETMEN: Alfonso Cuarón (Roma)

EN İYİ FİLM: Green Book