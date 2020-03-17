"Oscar" 49 kilo 700 gram esrar buldu
Adana'da polisin yaptığı operasyonda 'Oscar' isimli hassas burunlu narkotik köpeği, 49 kilo 700 gram esrar buldu.
17.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:22
Adana 'da polisin yaptığı operasyonda 'Oscar' isimli hassas burunlu narkotik köpeği, 49 kilo 700 gram esrar buldu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine uyuşturucunun getirileceği güzergahta önlem aldı. Alınan önlem sonucunda polis uyuşturucunun getirildiği kamyoneti Ceyhan ilçesinden takibe başladı. Yapılan takip sonucunda kamyonet İncirlik Park alanında polis tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' kamyonette arama yaptı. Polis köpeği kısa sürede kasanın alt tarafına tepki verdi. Polis burayı incelediğinde kasanın altına yapılan zuladan 20 pakette 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ahmet A. (39) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Polis bunun üzerine uyuşturucunun getirileceği güzergahta önlem aldı. Alınan önlem sonucunda polis uyuşturucunun getirildiği kamyoneti Ceyhan ilçesinden takibe başladı. Yapılan takip sonucunda kamyonet İncirlik Park alanında polis tarafından durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' kamyonette arama yaptı. Polis köpeği kısa sürede kasanın alt tarafına tepki verdi. Polis burayı incelediğinde kasanın altına yapılan zuladan 20 pakette 49 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan Ahmet A. (39) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA
Kaynak: İHA
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