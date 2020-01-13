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Oscar adayları açıklandı

NEW Bu yıl 92'ncisi verilecek Oscar Ödülleri için "Joker" adlı yapıt 11 dalda aday gösterildi.

13.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:48Oscar adayları açıklandı
NEW Bu yıl 92'ncisi verilecek Oscar Ödülleri için "Joker" adlı yapıt 11 dalda aday gösterildi.
En iyi film dalında aday gösterilen 9 yapıt arasında "1917", "Ford v Ferrari", "The Irishman", "Jojo Rabbit", "Joker", "Little Women", "Marriage Story", "Once Upon a Time... in " ve "Parasite" bulunuyor.
Joker ise en iyi film, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi senaryonun da aralarında bulunduğu 11 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt oldu.
9 Şubat'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak ödüller için bazı önemli adaylar şöyle:
En iyi erkek oyuncu adayları:
Joaquin Phoenix, "Joker"
Antonio Banderas, "Pain and Glory"
Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"
Adam Driver, "Marriage Story"
Jonathan Pryce, "The Two Popes"
En iyi kadın oyuncu adayları:
Cynthia Erivo, "Harriet"
Saoirse Ronan, "Little Women"
Scarlett Johansson, "Marriage Story"
Charlize Theron, "Bombshell"
Renee Zellweger, "Judy"
En iyi yardımcı erkek oyuncu adayları:
Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"
Al Pacino, "The Irishman"
Joe Pesci, "The Irishman"
Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"
Anthony Hopkins, "The Two Popes"
En iyi yardımcı kadın oyuncu adayları:
Laura Dern, "Marriage Story"
Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"
Florence Pugh, "Little Women"
Margot Robbie, "Bombshell"
Kathy Bates "Richard Jewell"
En iyi yönetmen adayları:
Bong Joon-ho, "Parasite"
Todd Phillips, "Joker"
Sam Mendes, "1917"
Martin Scorsese, "The Irishman"
Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"
En iyi yabancı dilde film adayları:
"Corpus Christi" (Polonya)
"Honeyland" (Kuzey Makedonya)
"Les Miserables" (Fransa)
"Pain and Glory" (İspanya)
"Parasite" (Güney Kore)

Hollywood, Güncel

Kaynak: AA

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